Видео: грузовик в кювете и четверо госпитализированы после лобового ДТП возле Мяглово

По информации ivbg.ru, 30 апреля около 10:00 на 15 километре дороги «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», на подъезде к карьеру Мяглово во Всеволожском районе, лоб в лоб столкнулись «Газель» и грузовик Iveco.

В результате ДТП большегруз выехал в кювет и рухнул на бок. Помощь врачей понадобилась 45-летнему водителю «Газели», его 46-летней пассажирке, 21-летнему шоферу Iveco и его 58-летней пассажирке. Все госпитализированы.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.