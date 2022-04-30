Видео: грузовик в кювете и четверо госпитализированы после лобового ДТП возле Мяглово

По информации ivbg.ru, 30 апреля около 10:00 на 15 километре дороги «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», на подъезде к карьеру Мяглово во Всеволожском районе, лоб в лоб столкнулись «Газель» и грузовик Iveco.
В результате ДТП большегруз выехал в кювет и рухнул на бок. Помощь врачей понадобилась 45-летнему водителю «Газели», его 46-летней пассажирке, 21-летнему шоферу Iveco и его 58-летней пассажирке. Все госпитализированы.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.
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