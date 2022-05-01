К берегу Финского залива прибило разложившийся труп

Накануне прохожие наткнулись на тело неизвестного, выброшенное на берег Финского залива в поселке Стрельна.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили тело в состоянии сильных гнилостных изменений. Пол и возраст погибшего установить не удалось. Документов при себе у погибшего также не оказалось.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.