К берегу Финского залива прибило разложившийся труп

Накануне прохожие наткнулись на тело неизвестного, выброшенное на берег Финского залива в поселке Стрельна.
Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили тело в состоянии сильных гнилостных изменений. Пол и возраст погибшего установить не удалось. Документов при себе у погибшего также не оказалось.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
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