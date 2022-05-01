В объектив петербургского фотографа попали краснокнижные тундровые лебеди

Более сотни тундровых лебедей остановились передохнуть в Приморском районе Петербурга.

Птицам предстоит перелет в Нарьян-Мар, где они будут гнездоваться и создавать потомство. Отметим, что тундровые лебеди занесены в Красные Книги Петербурга и Ленобласти.

Кадрами в соцсетях поделился фотограф Антон Кубышкин.

Фото: Антон Кубышкин, Птицы СПб и России, ВК