В объектив петербургского фотографа попали краснокнижные тундровые лебеди

Более сотни тундровых лебедей остановились передохнуть в Приморском районе Петербурга.
Птицам предстоит перелет в Нарьян-Мар, где они будут гнездоваться и создавать потомство. Отметим, что тундровые лебеди занесены в Красные Книги Петербурга и Ленобласти.
Кадрами в соцсетях поделился фотограф Антон Кубышкин.
Фото: Антон Кубышкин, Птицы СПб и России, ВК
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