Женщина из Тихвина едва не зарезала мужа из-за спора о воспитании детей

В субботу вечером, 30 апреля, в больницу Тихвинского района Ленобласти самостоятельно обратился 40-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки.

Врачи оказали мужчине необходимую медпомощь, но от госпитализации он отказался и ушел восвояси. Вскоре к нему по месту жительства наведались правоохранители.

Выяснилось, что в этот день мужчина поссорился со своей женой из-за разных взглядов на воспитание ребенка. В какой-то момент супруга схватилась за нож. Известно, что она работает фармацевтом в аптеке.

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