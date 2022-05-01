Анджелина Джоли с гуманитарной миссией прибыла в Украину

Актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией на Украину и посетила Львов.

В РБК сообщили, что актриса встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска в Донецкой области, пообщалась с волонтерами на вокзале, врачами и психологами. Актриса также посетила интернат города.

Как сообщили в управлении ООН, Джоли прибыла в регион самостоятельно, а УВКБ ООН не имеет никакого отношения к этому визиту.