В России могут повысить налоговый вычет на покупку жилья в новостройках

Увеличенный в два раза налоговый вычет на имущество предполагается распространить на приобретение жилья только в новостройках, сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

По его словам, нововведение планируется распространить только на будущие покупки жилья. При этом не исключается, что в ведомстве оценят возможность распространения законопроекта и на уже совершенные сделки, по которым еще не получен налоговый имущественный вычет, сообщает ТАСС.

Сегодня, согласно закону, покупатель жилья может вернуть в качестве налогового вычета до 260 тысяч рублей или до 390 тысяч рублей при ипотечном кредите.