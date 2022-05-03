Финляндия откажется от ремонта Сайменского канала

Ремонт судоходного канала между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в Ленинградской области, вероятно, будет остановлен.

Об этом пишет финский русскоязычный портал Yle, ссылаясь на Helsingin Sanomat. Руководство Финляндии может отменить или приостановить капитальный ремонт Сайменского канала.

Рабочая группа, занимающаяся данным вопросом, в ближайшем будущем будет обсуждать проект реновации. Ее реализация может обойтись Финляндии в 95 млн евро. Однако это может и не произойти. Возможное приостановление ремонта связано с проводимой Россией спецоперацией на Украине.

Впрочем, ранее в Госдуме РФ уже озвучили предложение расторгнуть договор аренды на Сайменский канал. Сейчас аренда участка канала на территории России действует до 2062 года.