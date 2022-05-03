Российские войска атаковали «Азовсталь» после провокаций боевиков

ВСУ воспользовались режимом тишины и вышли на боевые позиции «Азовстали».

Представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев заявил, что боевики «Азова»* и ВСУ вышли на огневые позиции, воспользовавшись режимом тишины. Сейчас войска России и ДНР ведут огонь по позициям противника. Видео публикует РИА Новости в своем tg-канале 3 мая.

Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции, — отметил Астафьев.

*Против бойцов «Азова» в России возбуждено уголовное дело. Запрещен на территории РФ.