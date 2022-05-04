Запросившим льготы россиянам блокируют кредитные лимиты по картам

Кредитные каникулы вызывают сомнения у банков в платежеспособности клиентов.

В России клиенты банков сообщают о блокировках неиспользованных лимитов по кредитным картам в случае подачи ими заявлений о предоставлении им каникул по другим продуктам того же банка. Лидером в подобных блокировках стал Сбербанк, однако проблема становится общей.

По мнению юристов, подобная практика банков является законной, хоть и выглядит «негуманно». В Центробанке считают, что данный вопрос требует отдельного рассмотрения.

Как объяснили специалисты Сбербанка, проведение расходных операций по кредитным картам приостанавливается, чтобы не допустить увеличения долговой нагрузки на клиента. При этом клиент сможет пополнять карту. По кредитной карте расходные операции блокируются на 180 дней.