Машинист из Бурятии напал с ножом на водителя из Воронежа в общежитии Усть-Луги

По информации ivbg.ru, 3 мая около 18:00 в полицию Кингисеппского района сообщили о поножовщине в общежитии в квартале Судоверфь поселка Усть-Луга. С места госпитализирован 41-летний житель Воронежской области, работающий водителем в местной строительной фирме.

Врачи диагностировали ножевые ранения груди и кисти. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Подозреваемый задержан – им оказался 48-летний машинист автогрейдера из Бурятии.

Задержанный рассказал, что причиной поножовщины стала ссора, в момент которой оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что в 1990-х подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.