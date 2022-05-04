Признанный иноагентом Александр Невзоров объявлен в розыск

Как сообщал ivbg.ru, ранее против журналиста Александра Невзорова (в России признан лицом, выполняющим функции иностранного агента) возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков про российскую армию.

Следствие полагает, что Александр Невзоров «опубликовал заведомо ложные данные об умышленном обстреле Вооруженными Силами РФ родильного дома в городе Мариуполе».

А 4 мая стало известно, что МВД России объявило Александра Невзорова в розыск. Известно, что в настоящее время журналист находится за границей.