Признанный иноагентом Александр Невзоров объявлен в розыск

Как сообщал ivbg.ru, ранее против журналиста Александра Невзорова (в России признан лицом, выполняющим функции иностранного агента) возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков про российскую армию.
Следствие полагает, что Александр Невзоров «опубликовал заведомо ложные данные об умышленном обстреле Вооруженными Силами РФ родильного дома в городе Мариуполе».
А 4 мая стало известно, что МВД России объявило Александра Невзорова в розыск. Известно, что в настоящее время журналист находится за границей.
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04.03.2022 2232