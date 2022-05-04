Из квартиры в Петербурге пропала женщина, пока возлюбленный мыл руки. Ее наши на асфальте

По информации ivbg.ru, житель дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге потерял возлюбленную, но обратиться в полицию не успел. Полицейские сами постучались в его дверь.

Тело 34-летней женщины в крови нашли 4 мая около 06:40 утра возле дома № 27. Она вместе с мужчиной выпивала алкогольные напитки в квартире на четвертом этаже. По его словам, он отошел на пару минут в ванную, а когда вернулся, увидел только открытое окно.

По предварительным данным, женщина подошла к окну подышать свежим воздухом, но из-за выпитого алкоголя не удержалась и выпала. Обстоятельства происшествия у устанавливаются.