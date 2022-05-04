ДТП во Всеволожском районе закончилось дракой с полицейскими

По информации ivbg.ru, 3 мая в 01:45 Nissan Almera 61-летнего мужчины, сдавая задом, въехал в Skoda Octavia ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения», подведомственного ГУ МВД, в СНТ «Каучук» во Всеволожском районе.

Как сообщает 78.ru, провинившийся водитель отреагировал на ДТП агрессивно, хватал полицейского за форму. А при попытке задержания начал размахивать кулаками. Тогда полицейским пришлось скрутить мужчину.

В результате водитель попал в больницу с переломом руки. Также ему грозит дело о применении насилия в отношении представителя власти.