Власти Петербурга выплатят компенсации фудкортам за пандемийный простой

Предприятиям общепита Петербурга предоставят компенсационные выплаты. Из резервного фонда города выделено почти 34 млн рублей.

Об этом вечером, 4 мая, пишет Фонтанка, ссылаясь на пресс-служба Смольного.

Средства, выделенные администрацией города, пойдут на компенсацию заработной платы работникам фудкортов и фудплейсов. Соответствующее постановление уже подписано главой города Александром Бегловым.

В частности, компенсацию предоставят предприятиям, не работавшим с 01.01.2021 по 11.02.2021 и с 17.06.2021 по 01.08.2021 в связи с пандемией.

Предоставление субсидии в текущем году позволит поддержать деятельность фудкортов и фудплейсов и сохранить рабочие места, – говорится в сообщении Смольного.