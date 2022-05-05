Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга и центра России

Режим временного ограничения полетов действует не первый месяц.

По информации пресс-службы Росавиации, режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 мая.

Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.