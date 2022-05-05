NYT: США предоставили Киеву разведданные, приведшие к гибели российских военных

ВСУ получает сведения в режиме реального времени.
Как сообщили в издании New York Times, Вашингтон предоставляет разведданные Киеву, для нанесения ударов по позициям ВС России.
Отмечается, что данные привели к гибели российских офицеров, число которых не называется.
Также издание сообщило, что разведданные включали детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации России на Украине.
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