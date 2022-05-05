NYT: США предоставили Киеву разведданные, приведшие к гибели российских военных

ВСУ получает сведения в режиме реального времени.

Как сообщили в издании New York Times, Вашингтон предоставляет разведданные Киеву, для нанесения ударов по позициям ВС России.

Отмечается, что данные привели к гибели российских офицеров, число которых не называется.

Также издание сообщило, что разведданные включали детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации России на Украине.