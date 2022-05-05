Иномарка насмерть сбила велосипедиста в Лужском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 4 мая около 21:00 на 129 километре трассы «Петербург – Псков» в Лужском районе автомобиль марки Subaru сбил 58-летнего велосипедиста.

Велосипедист двигался по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте. Установлено, что погибший проживал в Мурино.

Водитель иномарки – из Санкт-Петербурга. За прошедшие два года к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

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30.03.2022 319
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