Иномарка насмерть сбила велосипедиста в Лужском районе

По информации ivbg.ru, 4 мая около 21:00 на 129 километре трассы «Петербург – Псков» в Лужском районе автомобиль марки Subaru сбил 58-летнего велосипедиста.

Велосипедист двигался по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте. Установлено, что погибший проживал в Мурино.

Водитель иномарки – из Санкт-Петербурга. За прошедшие два года к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.