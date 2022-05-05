Выплаты ко Дню Победы: кому в этом году положена праздничная майская надбавка к пенсиям

Автор: Анастасия Щербакова
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Традиционно участники боевых действий, труженики тыла и инвалиды Великой Отечественной войны получат в этом году ежегодную выплату. В Ленобласти денежную поддержку выделят более 77 тысячам граждан.

Еще в 2019 году Владимир Путин подписал указ, согласно которому ветераны ежегодно будут получать дополнительные денежные выплаты к 9 мая. В этом году ничего не изменилось и программа продолжает действовать.

В Ленинградской области праздничную выплату начислят инвалидам и участникам ВОВ. Ее размер составит 10 тысяч рублей. Жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и ряду других категорий гарантирована выплата 7 тысяч рублей. Еще ряд категорий получат денежную поддержку в размере 3 и 4 тысяч рублей.

Выплата будет начисляться автоматически вместе с пенсией. Обращаться за ее оформлением в Пенсионный Фонд или другие структуры не нужно.

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04.05.2022 122
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