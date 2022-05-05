Массовая авария произошла на 119 км трассы Кола

В результате ДТП пострадало 2 человека.
Источник: Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога
Источник: Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога
Источник: Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога
Источник: Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога
Сообщается, что столкновение шести автомобилей произошло на 119 км трассы Колы 5 мая.
Прибывшие на место происшествия спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога оказали помощь пострадавшим и передали сотрудникам скорой помощи.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали 2 человека.
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