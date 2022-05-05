Массовая авария произошла на 119 км трассы Кола

Автор: Александр Селиванов
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В результате ДТП пострадало 2 человека.

Массовая авария произошла на 119 км трассы Кола Россияне, Россия, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, водители, автомобили, Автодорога «Кола»Источник: Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога
Массовая авария произошла на 119 км трассы Кола Россияне, Россия, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, водители, автомобили, Автодорога «Кола»Источник: Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога
Массовая авария произошла на 119 км трассы Кола Россияне, Россия, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, водители, автомобили, Автодорога «Кола»Источник: Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога
Массовая авария произошла на 119 км трассы Кола Россияне, Россия, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, водители, автомобили, Автодорога «Кола»Источник: Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога

Сообщается, что столкновение шести автомобилей произошло на 119 км трассы Колы 5 мая.

Прибывшие на место происшествия спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога оказали помощь пострадавшим и передали сотрудникам скорой помощи.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали 2 человека.

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28.04.2022 207
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