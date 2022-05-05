Ленинградский и белорусский союзы молодежи заключили соглашение о сотрудничестве

Под документом о дружбе и взаимодействии поставили подписи руководители Могилевской организации «Белорусский республиканский союз молодежи» и Ленинградской организации «Российский Союз Молодежи».

В рамках прошедшей онлайн-конференции представителями Могилевской и Ленинградской областей обсуждалось патриотическое воспитание молодых людей с учетом опыта ветеранских организаций. Участники конференции считают необходимым провести отдельную встречу по вопросам информационной безопасности и для ознакомления с просветительской работой Центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

Также представители Ленинградской области пригласили ребят из Могилевской области поучаствовать в межрегиональном форуме «Ладога».