В Ленобласти сняты ковид-ограничения на проведение массовых мероприятий

Соответствующий документ подписан 5 мая главой региона Александром Дрозденко.
Празднование грядущего Дня Победы на территории Ленинградской области пройдет без ограничений и в полную силу.
С сегодняшнего дня, 5 мая, действуют изменения в «антиковидном» постановлении. В частности, сняты запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также мероприятий, организованных региональными и муниципальными органами власти.
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05.05.2022 62