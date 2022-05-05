В Ленобласти сняты ковид-ограничения на проведение массовых мероприятий

Соответствующий документ подписан 5 мая главой региона Александром Дрозденко.

Празднование грядущего Дня Победы на территории Ленинградской области пройдет без ограничений и в полную силу.

С сегодняшнего дня, 5 мая, действуют изменения в «антиковидном» постановлении. В частности, сняты запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также мероприятий, организованных региональными и муниципальными органами власти.