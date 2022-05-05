Ленинградским семьям с детьми продлили выплаты пособий на три месяца

В 47-м регионе продлевается программа по поддержке семей с детьми на дополнительные три месяца.

Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Так, денежные выплаты и компенсации будут продлены для тех родителей, кто в период с 1 апреля по 30 июня были признаны безработными, а срок предоставления меры поддержки истекает как раз в этот период.

В частности, это коснётся пособий при рождении третьего ребенка, ежемесячной выплаты на покупку детских товаров и продуктов детского питания, а также пособия при рождении первого ребенка.

Кроме того, продлевается выплата на питание беременных женщин и детей до трех лет. Также дополнительные три месяца будут выплачиваться компенсации части расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. К тому же, продлевается и ежемесячная выплата на детей, которым не выдано направление в детский сад из-за отсутствия мест.