В России зарегистрирован препарат в виде таблеток против Covid-19

Минздравом зарегистрирован препарат для лечения коронавируса «Миробивир».

Данные о регистрации препарата появились в государственном реестре лекарственных средств.

«Миробивир» представляет собой лекарственное средство в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Препарат создан на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира. Главное показание — лечение коронавирусной инфекции легкой или среднетяжелой формы у взрослых.

Сведений о розничной цены «Миробивир» и когда он поступит в розничную продажу, пока неизвестно.

Тем временем, в Ленинградской области сняты запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также мероприятий, организованных региональными и муниципальными органами власти. Соответствующий документ подписан 5 мая главой региона Александром Дрозденко.