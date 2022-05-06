На протяжении всего лета в Приоратском парке в Гатчине Ленобласти будет проходить кинофестиваль.
С 11 по 27 августа у Водонапорной башни будут выступать артисты, музыканты, установят фотозону, фудкорт с хот-догами, бургерами и пиццей. Зрители смогут разместиться в кресло-мешках и диванах-мешках. Также территорию украсят гирляндами.
На сайте госзакупок открыли прием заявок на участие в электронном аукционе по организации кинопоказов на фестивале «Лето. Парк. Кино». Начальная цена контракта — 1 млн 144 тысячи рублей. Средства выделят из областной казны.
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04.05.2022 215