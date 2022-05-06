В Штабе Дороги Жизни завершился монтаж новой экспозиции

Музей будет открыт ко Дню Победы.
Источник: t.me/tsoyvbg
Источник: t.me/tsoyvbg
Источник: t.me/tsoyvbg
Источник: t.me/tsoyvbg
Как сообщили в телеграм-канале Цой пишет, в Штабе Дороги Жизни в Коккорево закончили монтаж новой экспозиции.
Отмечается, что здание полностью отреставрировано.
— Музейщикам удалось как сохранить идею музея, созданного руками ветеранов Дороги жизни несколько десятилетий назад, так и более полно раскрыть её с использованием современных мультимедийных и выставочных средств, — сообщили в посте.
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29.04.2022 230