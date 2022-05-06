Видео: груженный мусоровоз опрокинулся на легковушку в Петербурге

ДТП произошло на выезде с Малой Митрофаньевской улицы на Митрофаньевское шоссе в Петербурге.

Груженный мусоровоз всем весом обрушился на стоявшую перед светофором легковушку. Очевидцы сообщают, водитель легковушки в самый последний момент успел сместиться на пассажирское, поэтому не пострадал.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.