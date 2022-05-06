Видео: груженный мусоровоз опрокинулся на легковушку в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло на выезде с Малой Митрофаньевской улицы на Митрофаньевское шоссе в Петербурге.

Груженный мусоровоз всем весом обрушился на стоявшую перед светофором легковушку. Очевидцы сообщают, водитель легковушки в самый последний момент успел сместиться на пассажирское, поэтому не пострадал.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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04.05.2022 298
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