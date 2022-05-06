На Финляндский вокзал Петербурга прибыли ретро-паровозы

В пятницу, 6 мая, на Финляндский вокзал Петербурга прибыли три ретро-паровоза: «Серго Орджоникидзе» (ОС), Эшак (Эр), П 36 («Генерал»).

Эти модели были главной тяговой силой советских железных дорог работала в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

После театрализованного представления, в котором принял участие Александр Дрозденко, поезд отправится на станцию «Ладожское озеро». Там ветераны, молодежь и железнодорожники возложат цветы к паровозу-памятнику Эщ-4375 «Комсомолец», угостятся полевой кухней, посетят музей «Дорога жизни».