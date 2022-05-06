Компании из Ленобласти приглашают принять участие в премии CIPR DIGITAL

Компании Ленобласти приглашают принять участие в деловой премии в области цифровых технологий CIPR DIGITAL.

Участие бесплатное, заявки принимают до 10 мая включительно на сайте премии. К заявке необходимо приложить описание и презентацию проекта.

Вам будет интересно ИТ-компании Ленобласти могут принять участие во всероссийском конкурсе Конкурс будет проходить в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». По информации администрации Ленобласти, ИТ-компании региона могут принять участие в бесплатной программе акселерации... 06.05.2022 47

С 11 по 17 мая жюри оценит отобранные проекты и сформирует шорт-лист. С 19 по 29 мая пройдет народное голосование. Награждение победителей состоится 1 июня в Нижнем Новгороде, в первый день конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Задача конкурса: популяризация российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики.