Тяжелобольного малыша из Волхова доставили санавиацией в Петербург

Двухлетнего ребенка из Ленинградской области перевезли на борту санавиации в специализированный центр в Петербурге.

Операция по транспортировке ребенка состоялась в пятницу, 6 мая, пишет пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Двухлетний пациент был размещен в уникальное отделение диализа многопрофильного клинического специализированного центра. Добраться до медучреждения ребенку удалось всего за один час.