Тяжелобольного малыша из Волхова доставили санавиацией в Петербург

Автор: Анастасия Щербакова
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Двухлетнего ребенка из Ленинградской области перевезли на борту санавиации в специализированный центр в Петербурге. 

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Фото: Комитета по здравоохранению Петербурга

Операция по транспортировке ребенка состоялась в пятницу, 6 мая, пишет пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Двухлетний пациент был размещен в уникальное отделение диализа многопрофильного клинического специализированного центра. Добраться до медучреждения ребенку удалось всего за один час.

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06.05.2022 64
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