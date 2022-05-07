Стало известно, где на 7 мая зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 53 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 мая.
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30.11.2021 4079
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Кингисеппском, Сланцевском и Приозерском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Усадище (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+3), Кудрово (+3), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+1), Новосаратовка (+1), пгт. им. Свердлова (+2), СНТ Дунай (+1), Аро (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+2), Приморск (+1), Горьковское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+1), Коммунар (+1), Лукаши (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Приладожский (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Разбегаево (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Толмачёво (+1).
- Подпорожский район: Вознесенье (+1), Важины (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+3).
- Тосненский район: Тосно (+4), Тельмана (+1), Никольское (+1), Любань (+1).