Стало известно, где на 7 мая зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 53 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 мая.

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Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Кингисеппском, Сланцевском и Приозерском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.