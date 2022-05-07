Власти Херсонской области заявили о желании войти в состав России

Как сообщают РИА «Новости», военно-гражданская администрация Херсонской области в лице заместителя председателя Кирилла Стремоусова заявила о стремлении войти в состав России в будущем.

По словам Кирилла Стремоусова, «никто ни к чему не будет принуждать», однако «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей» (цитаты).

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», – заявил Кирилл Стремоусов

По словам заместителя председателя, администрация Херсонской области готова обратиться к России с вопросом о включении региона в состав страны.