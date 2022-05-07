Российский школьник сходил в пиццерию и впал в кому

Как сообщает kuban.kp.ru, в Краснодаре 15-летний школьник впал в кому вскоре после визита в одну из местных пиццерий. В полицию обратились врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов к потерявшему сознание подростку.

Отец школьника рассказала, что мальчик отправился в пиццерию вместе со своими братом-близнецом и 5-летней сестрой после семейного ужина. При этом другие члены семьи чувствуют себя нормально.

После пиццерии дети отправились на прогулку, в ходе которой мальчику стало плохо. По предварительным данным, мальчик мог отравиться просроченными продуктами.