За избиение до смерти 60-летнего жителя Мурино задержан местный житель

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщал ivbg.ru, 4 мая около 17:00 в полицию Всеволожского района сообщили о том, что в больнице Всеволожска скончался 60-летний мужчина.

Скорая доставила его от подъезда дома на Петровском бульваре в Мурино. Врачи установили, что мужчину избили, и диагностировали тяжелые травмы, переломы костей черепа. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.

Подозреваемый задержан на Воронцовском бульваре в Мурино – им оказался 28-летний местный житель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вам будет интересно
За избиение до смерти 60-летнего жителя Мурино задержан местный житель Ленинградская область, Всеволожский район, всеволожск
В Мурино стали меньше грабить и убивать
В этом году в Мурино Всеволожского района Ленобласти не было зафиксировано ни одного убийства, об этом свидетельствуют данные МВД. Так, за...
06.05.2022 166
Автор