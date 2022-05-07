За избиение до смерти 60-летнего жителя Мурино задержан местный житель

Как сообщал ivbg.ru, 4 мая около 17:00 в полицию Всеволожского района сообщили о том, что в больнице Всеволожска скончался 60-летний мужчина.

Скорая доставила его от подъезда дома на Петровском бульваре в Мурино. Врачи установили, что мужчину избили, и диагностировали тяжелые травмы, переломы костей черепа. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.

Подозреваемый задержан на Воронцовском бульваре в Мурино – им оказался 28-летний местный житель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.