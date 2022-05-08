Талибы* обязали всех женщин Афганистана носить хиджабы

«Талибан» (*террористическая организация, запрещенная на территории России), представители которого находится у власти в Афганистане, обязал всех женщин страны носить хиджабы.
В указе отмечается, что для женщин Афганистана предпочтительнее всего носить паранджу (также известна как бурка или чадра). В случае несоблюдения предписания с «мужчиной-опекуном» женщины будет проведена беседа, впоследствии он может быть приговорен к заключению.
Женщины, работающие на госдолжностях, будут уволены в случае несоблюдения новых правил. Такое же наказание ждет и мужчин-госслужащих, если предписания ослушаются женщины из их семей.
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05.02.2022 543