На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 мая

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

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14.02.2022 3235

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • подъезд к Выборгу №1 км 2-3+500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • ТрР км 141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена катафотов.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СБО, остановок и тротуаров от пыли и грязи;
  • км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 26-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 37-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
  • км 5-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
  • км 0+720–км 25+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, демаркировка дорожной разметки;
  • км 76+100-км 146+400 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 0+720 км 34+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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