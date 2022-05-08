Бой между российским боксером Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (57–1–2, 39 KO) прошел в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

Бойцы провели 12 раундов. Дмитрий победил по единогласному решению судей – 115:113.

Таким образом Бивол защитил чемпионский титул по версии WBA, а Альварес потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Первое поражение ему нанес Флойд Мейвезер-младший в 2013 году.