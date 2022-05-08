Педофил напал на 13-летнюю школьницу возле Пискаревского кладбища

По информации ivbg.ru, 8 мая около 00:30 в полицию обратилась женщина с сообщением о 13-летней девочке, пострадавшей после домогательств незнакомца.
Как далеко зашел педофил, не уточняется, однако женщине пришлось успокаивать ребенка, получившего как минимум психологическую травму.
Полицейским пострадавшая описала злоумышленника невысоким, смуглым, в серых спортивных штанах с логотипом Nike и темной кофте. Подозреваемого разыскивают.
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