В Ленобласти 9 мая ожидаются небольшие дожди и до +13 °C

По данным ГУ МЧС, 9 мая на территории Ленинградской области следует ожидать ветер северных направлений, небольшие дожди и умеренную температуру.
Температура воздуха составит ночью -2… +3 °C, днем +8… +13 °C. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.
Атмосферное давление будет повышаться.
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07.05.2022 5220