Мужчину задержали за домогательства к детям в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 7 мая в полицию обратилась 15-летняя школьница с сообщением, что возле домов № 64-66 на Лиговском проспекте неизвестный совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Прибывшие на место полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный житель Архангельской области.

Его доставили в отдел полиции, составили административный протокол и поместили в изолятор.

Вам будет интересно
Мужчину задержали за домогательства к детям в Петербурге Санкт-Петербург
Педофил напал на 13-летнюю школьницу возле Пискаревского кладбища
По информации ivbg.ru, 8 мая около 00:30 в полицию обратилась женщина с сообщением о 13-летней девочке, пострадавшей после домогательств незнакомца. Как далеко...
08.05.2022 77
Автор