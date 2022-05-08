Мужчину задержали за домогательства к детям в Петербурге

По информации ivbg.ru, 7 мая в полицию обратилась 15-летняя школьница с сообщением, что возле домов № 64-66 на Лиговском проспекте неизвестный совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Прибывшие на место полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный житель Архангельской области.

Его доставили в отдел полиции, составили административный протокол и поместили в изолятор.