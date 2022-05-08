В Москве арестовали подростка за подготовку группового убийства бездомных

Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте одного из трех подростков, задержанных за подготовку убийства бездомных у станции Косино Московской железной дороги.

По данным следствия, в начале мая трое московских подростков 2004-2005 годов рождения вступили в сговор с целью убийства бездомных людей. Для этого они приобрели горюче-смазочные материалы и сами изготовили легковоспламеняющиеся смеси.

Вечером 7 мая двое из них встретились, выявили скопление бездомных в лесополосе возле ж/д станции Косино, где планировали с ними расправиться. Но не успели – их задержала полиция.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).