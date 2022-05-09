Прям зима: на Приозерск обрушился град — фото и видео

Зима, по всей видимости, не намерена покидать город.

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В социальных сетях появились фотографии вчерашнего града, который обрушился на Приозерск.

Улицы, где недавно еще зеленела трава, засыпало градом.

Отмечается, что градинки были размером с 10-рублевую монету.

Источник: vk.com/47sosnovo Источник: vk.com/47sosnovo Источник: vk.com/47sosnovo Источник: vk.com/47sosnovo Источник: vk.com/47sosnovo