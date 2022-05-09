Прям зима: на Приозерск обрушился град — фото и видео

Зима, по всей видимости, не намерена покидать город.
В социальных сетях появились фотографии вчерашнего града, который обрушился на Приозерск.
Улицы, где недавно еще зеленела трава, засыпало градом.
Отмечается, что градинки были размером с 10-рублевую монету.
Источник: vk.com/47sosnovo
Источник: vk.com/47sosnovo
Источник: vk.com/47sosnovo
Источник: vk.com/47sosnovo
Источник: vk.com/47sosnovo
Вам будет интересно
Дороги в восточном районе Ленобласти замело толстым слоем снега. Видео заснеженной сегодня, 29 апреля, трассы в Лодейнопольском районе опубликовал региональный дорожный...
29.04.2022 386