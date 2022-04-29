Видео: трассу в Лодейнопольском районе замело снегом

Дороги в восточном районе Ленобласти замело толстым слоем снега.

Видео заснеженной сегодня, 29 апреля, трассы в Лодейнопольском районе опубликовал региональный дорожный комитет в своем tg-канале.

«Погоды чудесные стоят, друзья. Говорят, пошли первые грибы. Если кто найдет под слоем снега – маякните, порадуемся вместе. <…> Надеемся, что май все-таки будет маем, а не мартом», – говорится в сообщении.

До конца недели синоптики прогнозируют в Ленобласти дождь со снегом и ночные заморозки – до минус 9 градусов.