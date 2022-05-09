В Волосовском районе автомобиль влетел в частный дом

От сильного удара стена дома была проломлена.
Источник: 78.ru
Источник: 78.ru
Источник: 78.ru
По информации правоохранительных органов, в деревне Кикерино водитель автомобиля Kia не справился с управлением и влетел в частный дом.
В результате 37-летний водитель погиб на месте. В тоже время 36-летний пассажир в тяжёлом состоянии был госпитализирован.
В полиции отметили, что водитель 22 раза привлекался за нарушение ПДД в 2021—2022 годах.
Вам будет интересно
В Лужском районе "нечто" спровоцировало столкновение военного грузовика и кроссовера с фурой - видео
На федеральной трассе «Псков» в Лужском районе произошла серьезная авария. Фура улетела в кювет, кроссовер и военный ЗиЛ - всмятку,...
16.04.2022 725