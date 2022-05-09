В Волосовском районе автомобиль влетел в частный дом

От сильного удара стена дома была проломлена.

Источник: 78.ru Источник: 78.ru Источник: 78.ru

По информации правоохранительных органов, в деревне Кикерино водитель автомобиля Kia не справился с управлением и влетел в частный дом.

В результате 37-летний водитель погиб на месте. В тоже время 36-летний пассажир в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

В полиции отметили, что водитель 22 раза привлекался за нарушение ПДД в 2021—2022 годах.