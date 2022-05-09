В городе Енакиево прошло праздничное мероприятие с гостями из Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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На мероприятии присутствовало 25 человек.

В городе Енакиево прошло праздничное мероприятие с гостями из Ленобласти Шефство, Россияне, Россия, Ленобласть, Енакиево, ДонбассИсточник: Открытые источники
В городе Енакиево прошло праздничное мероприятие с гостями из Ленобласти Шефство, Россияне, Россия, Ленобласть, Енакиево, ДонбассИсточник: Открытые источники
В городе Енакиево прошло праздничное мероприятие с гостями из Ленобласти Шефство, Россияне, Россия, Ленобласть, Енакиево, ДонбассИсточник: Открытые источники
В городе Енакиево прошло праздничное мероприятие с гостями из Ленобласти Шефство, Россияне, Россия, Ленобласть, Енакиево, ДонбассИсточник: Открытые источники

Представители из Ленобласти приняли участие праздничном мероприятии для Енакиевского Городского Совета ветеранов войны и труда.

Глава администрации города Енакиево поздравил ветеранов с праздником 9 мая.

Стоит отметить, что Ленобласть взяла шефство над городом Енакиево, который, к слову, расположен в ДНР.

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08.05.2022 112
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