В городе Енакиево прошло праздничное мероприятие с гостями из Ленобласти

На мероприятии присутствовало 25 человек.
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
Представители из Ленобласти приняли участие праздничном мероприятии для Енакиевского Городского Совета ветеранов войны и труда.
Глава администрации города Енакиево поздравил ветеранов с праздником 9 мая.
Стоит отметить, что Ленобласть взяла шефство над городом Енакиево, который, к слову, расположен в ДНР.
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08.05.2022 112