Российского посла в Польше облили краской на кладбище советских воинов

Полос был вынужден отбыть в сопровождении полиции.

В Варшаве российского посла Сергея Андреева облили красной краской во время возложения венка на мемориальном кладбище.

Полос России в Польше Сергей Андреев подвергся нападению и не смог возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщает РИА Новости.

Послу помешали агрессивно настроенные украинцы и поляки, преградив путь и облив красной краской. В результате Андреев вынужден был покинуть кладбище в сопровождении представителей полиции.

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На мемориал вандалы нанесли оскорбительные надписи и лозунг Go home. Группа уборщиков прибыла на кладбище оперативно, устранив надписи.

Возложение цветов должно было состояться в 12:00 по местному времени.