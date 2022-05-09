В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 62 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 мая.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 62 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 69 человек. 21 житель региона госпитализирован.

Отмечается, что за сутки один человек скончался в результате болезни.