Коллектив компании «Роснефть» принял участие в праздновании Дня Великой Победы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

«Роснефть» и ее дочерние общества приняли активное участие в праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники предприятия задействованы во всероссийских памятных акциях, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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В традиционной акции «Бессмертный полк» вместе со своими семьями поучаствовали свыше 100 тысяч сотрудников компании из более чем 40 регионов России. Десятки тысяч присоединятся к праздничным всероссийским акциям, таким как «Окна Победы», «Сад памяти», «Диктант Победы», «Память поколений» и других.

Помимо этого, по традиции компания оказала адресную поддержку ветеранам и труженикам тыла. Ко Дню Победы молодые специалисты и работники из более чем 60 дочерних обществ НК «Роснефть» доставили продуктовые наборы и памятные подарки ветеранам, а также организовали под окнами фронтовиков концерты.

Особый интерес жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти привлекла акция, организованная компанией на фирменных АЗС «Роснефть». На их территории выступили творческие коллективы, исполнившие много песен военных лет. Звучали и современные военно-патриотические произведения под аккомпанемент аккордеона. На территории автозаправочных комплексов можно было увидеть автомобильную ретро технику, оценить фотогалереи, посвященные событиям военных лет, звучат песни того времени. Для гостей работала полевая кухня. И все желающие уехали со станции с праздничными стикерами на автомобилях — георгиевской лентой на фоне городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Волгограда и Тулы.

Источник: Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Источник: Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

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«Роснефть» и каждый ее сотрудник сегодня вносят свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, чтят подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Бережно хранит и чтит память героев, которые немыслимыми усилиями обеспечивали армию и флот топливом Победы, помогли спасти мир и заложили мощный фундамент для развития нефтяной отрасли страны на многие десятилетия вперед