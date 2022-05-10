Коронавирус подтвердился еще у 89 жителей Ленобласти — данные на 10 мая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 89 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 186 461 человек, выздоровели — 181 833.

Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Курковицы (+1), Торосово (+1) .

Волховский район: Волхов (+5) .

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+4), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Янино-2 (+1), Новосаратовка (+1), Старая (+1), Бугры (+1), Суоранда (+1), Куялово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+11), Перово (+1), Первомайское (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+1), Пруды (+1) .

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