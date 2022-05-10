Коронавирус подтвердился еще у 89 жителей Ленобласти — данные на 10 мая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 89 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 186 461 человек, выздоровели — 181 833.
- Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Курковицы (+1), Торосово (+1).
- Волховский район: Волхов (+5).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+4), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Янино-2 (+1), Новосаратовка (+1), Старая (+1), Бугры (+1), Суоранда (+1), Куялово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+11), Перово (+1), Первомайское (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+1), Пруды (+1).
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05.05.2022 287
- Гатчинский район: Гатчина (+3), Дружная Горка (+1).
- Киришский район: Кириши (+3).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+2), Янега (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Аннино (+1), Большая Ижора (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Толмачёво (+1), Замежье (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Никольский (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3), Поречье (+1), Сельхозтехника (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+3).
- Тосненский район: Тосно (+6), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+1).