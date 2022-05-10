Пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста на дороге «Парголово – Огоньки»

Смертельный наезд на велосипедиста произошел вечером 9 мая на 28 километре дороги «Парголово – Огоньки» во Всеволожском районе Ленобласти.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, нетрезвый водитель Chevrolet Niva сбил 54-летнего велосипедиста, двигавшегося по обочине в попутном направлении. От полученных травм тот скончался на месте.
Проводится проверка.
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04.05.2022 437