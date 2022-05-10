Короткая рабочая неделя в Ленобласти начнется с грозы и кратковременного дождя

В среду, 11 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночь, по сообщениям синоптиков, пройдет без осадков. Утром и днем, начиная с западных районов, ожидаются кратковременные дожди, местами возможна гроза.

Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +3…+8°C, на востоке местами до -2°C, днем +14…+19°C, в прибрежных районах местами до +11°C.